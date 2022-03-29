Песков подтвердил, что Путин вечером поговорит с Макроном

Сегодня вечером Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрия Песков, сообщает ТАСС.

Ранее представитель французского МИД заявила, что Макрон намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в том числе эвакуацию населения Мариуполя.

Песков, говоря о графике российского лидера, отметил, что на сегодня у него «точно запланирован» как минимум один международный телефонный разговор, который состоится вечером. Когда журналисты уточнили, имеет ли он в виду разговор с Макроном, представитель Кремля ответил: «Да, совершенно верно».