Песков: Планам Байдена о создании нового миропорядка не суждено сбыться

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В Кремле впервые за долгое время согласны с американским лидером Джо Байденом в том, что необходимо создать новый мировой порядок, но США не сможет этого сделать, так как им нужен мир, который «крутится вокруг них», но так больше не будет. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Но у господина Байдена была еще одна фраза - "и США способны построить такой порядок"... И здесь мы не согласны. В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок. То есть мир, который крутится вокруг США», — приводит его слова РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, мир нуждается в свободе от навязывания воли одного государства другим странам и механизмов взаимодействия, основанным на взаимном уважении.