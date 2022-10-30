Песков: Переговоры Путина и Байдена зависят от желания США услышать РФ

Переговоры между лидерами России и США Владимира Путина и Джо Байдена зависят от того, захотят ли Штаты прислушаться к озабоченностям РФ и вернуться к обсуждению гарантий безопасности. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров? Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель и в Вашингтон», — отметил пресс-секретарь Президента России в передаче «Москва. Кремль. Путин».