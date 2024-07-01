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Песков: Переброска ВСУ к границе с Белоруссией обеспокоила Москву
Стягивание подразделений Вооруженных сил Украины к границе с Белоруссией обеспокоило не только Минск, но и Москву. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Белоруссия — это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте, — цитирует его РИА Новости. — Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры».
Песков отметил, что данный вопрос могут обсудить лидеры государств Владимир Путин и Александр Лукашенко. Встреча может состояться на саммите ШОС, если президенты увидят необходимость в ее проведении.
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