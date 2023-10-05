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Политика 5 октября 2023 12:47

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о размещении ВМФ в Новороссийске

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В Кремле не комментируют информацию о том, что многие корабли Черноморского флота якобы переводятся из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, я никак не могу это комментировать», — ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопросы, связанные с дислокацией российских подразделений, находятся в компетенции Минобороны.

#Дмитрий Песков
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