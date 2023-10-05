Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о размещении ВМФ в Новороссийске
Скопировать ссылку
В Кремле не комментируют информацию о том, что многие корабли Черноморского флота якобы переводятся из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, я никак не могу это комментировать», — ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что вопросы, связанные с дислокацией российских подразделений, находятся в компетенции Минобороны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2