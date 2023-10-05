Песков переадресовал в Минобороны вопрос о размещении ВМФ в Новороссийске

В Кремле не комментируют информацию о том, что многие корабли Черноморского флота якобы переводятся из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, я никак не могу это комментировать», — ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопросы, связанные с дислокацией российских подразделений, находятся в компетенции Минобороны.