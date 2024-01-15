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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о потере самолетов в Азовском море
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о потере двух российских военных самолетов над Азовским морем.
«Нет, информации нет. Потом, все-таки, это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны», — заявил пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА Новости).
Ранее украинские СМИ сообщили, что над Азовским морем будто бы были сбиты самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и самолет комплексной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-22.
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