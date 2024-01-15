Песков переадресовал в Минобороны вопрос о потере самолетов в Азовском море

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о потере двух российских военных самолетов над Азовским морем.

«Нет, информации нет. Потом, все-таки, это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в Министерство обороны», — заявил пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА Новости).

Ранее украинские СМИ сообщили, что над Азовским морем будто бы были сбиты самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и самолет комплексной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-22.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.