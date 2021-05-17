Отсутствие контроля над конфликтом между Палестиной и Израилем и его разрастание представляет собой угрозу для России, так как проходит в смежном регионе с Россией, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», — рассказал Песков.

А также отметил, что большинство стран этого региона имеет слабую систему безопасности, отсутствие доверия между собой и высокий потенциал региональных конфликтов.

«Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии „квартета“, и разные страны по двусторонним каналам сейчас находятся в постоянных контактах и с израильтянами, и с палестинцами, с тем чтобы прекратить обмен ударами», — добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков добавил, что в процессе диалога по вопросам ближневосточного активнее всего работает МИД РФ.