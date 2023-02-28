Песков ответил, знает ли Путин о закрытии воздушного пространства над Петербургом

Президент России Владимир Путин обладает полной информацией о ситуации с закрытием воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался комментировать произошедшее и рекомендовал представителям СМИ обратиться к авиационным властям или военным.

«У Президента полная информация на этот счет. <...> Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», — подчеркнул Песков.

Напомним, что сегодня утром аэропорт Пулково на время прекратил принимать самолеты. Воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км от воздушной гавани. Позднее ограничение было снято.