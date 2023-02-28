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Песков ответил, знает ли Путин о закрытии воздушного пространства над Петербургом
Президент России Владимир Путин обладает полной информацией о ситуации с закрытием воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отказался комментировать произошедшее и рекомендовал представителям СМИ обратиться к авиационным властям или военным.
«У Президента полная информация на этот счет. <...> Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», — подчеркнул Песков.
Напомним, что сегодня утром аэропорт Пулково на время прекратил принимать самолеты. Воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км от воздушной гавани. Позднее ограничение было снято.
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