Песков ответил, уйдет ли Путин в отпуск

Президент РФ Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск. Его работа как главы государства не подразумевает возможности так отдыхать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова приводит Life.

«Он (Путин – прим. Т-и) никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», – сказал представитель Кремля.

При этом пара свободных дней у Президента РФ иногда бывает, но полноценных выходных нет.