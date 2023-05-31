Песков раскрыл планы Путина по участию в саммите ШОС

Варианты участия Президента РФ Владимира Путина в Шанхайской организации сотрудничества прорабатываются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения, что Путин будет участвовать в саммите ШОС в формате видео-конференции, сообщает РИА Новости.

«В любом случае, Россия будет представлена на должном уровне», – заверил представитель Кремля.

Ранее МИД Индии сообщил, что саммит Совета глав государств ШОС в этом году пройдет в дистанционном формате 4 июля.

Международная Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Заявку на вступление в ШОС в этом году официально подала Белоруссия.