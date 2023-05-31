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Песков раскрыл планы Путина по участию в саммите ШОС
Варианты участия Президента РФ Владимира Путина в Шанхайской организации сотрудничества прорабатываются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения, что Путин будет участвовать в саммите ШОС в формате видео-конференции, сообщает РИА Новости.
«В любом случае, Россия будет представлена на должном уровне», – заверил представитель Кремля.
Ранее МИД Индии сообщил, что саммит Совета глав государств ШОС в этом году пройдет в дистанционном формате 4 июля.
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