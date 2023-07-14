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Песков ответил на вопрос об отставке генерала Попова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с генерал-майором Иваном Поповым, отметив, что она находится вне компетенций Кремля. Вопросы на эту тему он переадресовал в Минобороны РФ.
В ходе пресс-колла журналисты поинтересовались, в курсе ли Президент Владимир Путин о ситуации с генерал-майором. «Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться. <…> Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня», – цитирует Пескова РИА Новости.
Напомним, накануне сообщалось, что Попов обратился к подчиненным с заявлением о своем отстранении от службы. Обращение генерала опубликовал депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев в телеграм-канале, об этом написали российские СМИ. Военный утверждает, что это связано с критикой и затрагиванием «проблемных вопросов».
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