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Ру Тат
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Политика
3 января 2023  14:43

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с депутатами Госдумы

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Президент Владимир Путин регулярно встречается с лидерами фракций Госдумы. О новой такой встрече будет заявлено позже, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», – сказал он ТАСС.

В прошлом году подобная встреча состоялась 7 июля в Екатерининском зале Кремля. При этом Путин нередко встречается один на один и с руководителями каждой парламентской фракции.

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