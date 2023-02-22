Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах 2024 года

На данный момент Президент России Владимир Путин пока ничего не говорил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024-м году, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос о том, когда может быть сделано такое заявление, он ответить не смог.

«А вы слышали, [чтобы было] заявление на этот счет? Я тоже [не слышал]», — сказал Песков в интервью ТАСС на вопрос, определился ли Путин с намерениями по поводу выборов.

Накануне в послании Федеральному собранию Путин заявил, что выборы в 2024-м состоятся «в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических, конституционных процедур».

По закону Путин имеет право баллотироваться на новый срок полномочий в 2024 году. Перед предыдущими выборами главы государства в 2018 году он объявил о намерении баллотироваться чуть более чем за три месяца.