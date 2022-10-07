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Политика
7 октября 2022  20:00

Песков ответил на вопрос о разногласиях в руководстве России по поводу СВО

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В российском руководстве встречаются разногласия. Они касаются как ведения специальной операции на Украине, так и экономики, образования и других областей. Однако это отнюдь не говорит о «расколе» — это лишь обычная часть рабочего процесса. Об этом газете Washington Post сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в издании со ссылкой на разведку США заявили, что представитель «близкого окружения» Президента России Владимира Путина в последнее время не раз выражал ему несогласие по поводу ведения СВО.

«Бывают разногласия по поводу таких моментов. Некоторые думают, что нам следует действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что это не разногласия, а «рабочие споры», которые затрагивают не только спецоперацию, но и другие сферы жизни государства: образование, экономику и прочие. Сообщения о «расколе» в данном случае не соответствуют действительности.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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