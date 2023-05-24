Песков прокомментировал предложение Совфеда обложить налогами блогеров

В Кремле еще не ознакомились с инициативой Совфеда по урегулированию деятельности блогеров в части налогов, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет», – ответил он на вопрос об отношении властей к данному предложению сенаторов.

Ранее Совфед обратился к Кабмину с идеей проработать возможность ввести налоги на блогерскую деятельность в России. Такие предложения озвучиваются уже не в первый раз. Так, в 2021 году замначальника управления Президента по общественным проектам Александр Журавский заявлял, что блогеры, зарабатывающие деньги на своем деле, должны платить налоги, как и все граждане РФ.