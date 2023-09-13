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Песков ответил на вопрос о переброске северокорейских солдат на границу с Украиной
В переговорах Президента России Владимира Путина и Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына не поднимался вопрос размещения северокорейских солдат на границе с Украиной. Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, никак не касались (этой темы — прим. Т-и). Речь шла о развитии двусторонних отношений», — отметил пресс-секретарь Президента РФ, комментируя сообщения в западной прессе.
Также, добавил Песков, лидеры не обсуждали риски возникновения ядерной войны.
Напомним, что Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. В общей сложности они продлились около 5 часов.
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