Песков ответил на вопрос о переброске северокорейских солдат на границу с Украиной

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В переговорах Президента России Владимира Путина и Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына не поднимался вопрос размещения северокорейских солдат на границе с Украиной. Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, никак не касались (этой темы — прим. Т-и). Речь шла о развитии двусторонних отношений», — отметил пресс-секретарь Президента РФ, комментируя сообщения в западной прессе.

Также, добавил Песков, лидеры не обсуждали риски возникновения ядерной войны.

Напомним, что Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. В общей сложности они продлились около 5 часов.