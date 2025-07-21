Песков ответил на вопрос о датах переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, как только окончательно появится понимание по датам третьего раунда переговоров России и Украины.

«Вы знаете, мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов ТАСС.

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что переговоры якобы могут состояться уже 23-24 июля.