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Политика 21 июля 2025 13:36

Песков ответил на вопрос о датах переговоров России и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, как только окончательно появится понимание по датам третьего раунда переговоров России и Украины.

«Вы знаете, мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов ТАСС.

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что переговоры якобы могут состояться уже 23-24 июля.

#Дмитрий Песков #переговоры России и Украины
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