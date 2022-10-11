Песков ответил на сообщения о панике Запада после ракетных ударов по Украине

Западные страны не замечают преступлений киевского режима и обвиняют в украинском конфликте исключительно Россию, заявил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Как долго может продолжаться текущий конфликт, известно только руководству западных стран, добавил он.

На вопрос, нет ли в Кремле ощущения, что у Запада после ракетных ударов по украинским городам началась паника, Песков ответил: «Нет, не показалось. Они и дальше намерены во всем обвинять Россию и не замечать преступлений киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ». (цитата по РИА Новости).

Вопрос о том, как долго может продлиться такая ситуация, представитель Кремля предложил задать руководителям западных стран.

Напомним, вчера и сегодня Минобороны РФ сообщило о массированных ударах из высокоточного оружия по объектам инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал эти удары ответной реакцией на преступные действия киевского режима, напомнив про теракт на Крымском мосту, который произошел в минувшую субботу.