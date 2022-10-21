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Политика
21 октября 2022  12:57
Розалия Заманова

Песков ответил на сообщение о том, что Путин послал в подарок Берлускони ящик водки

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Президент России Владимир Путин отправил в подарок на день рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки. Об этом ранее написали зарубежные СМИ.

«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне LaPresse сообщила, что Берлускони рассказал однопартийцам, что «помирился с Путиным» и получил от него 20 бутылок водки на день рождения. В Еврокомиссии заявили, что якобы подаренная итальянскому экс-премьеру водка может нарушать ограничения Евросоюза.

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