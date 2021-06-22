Песков ответил на слова о дискриминации непривитых граждан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о признаках дискриминации непривитых от коронавируса Covid-19 в России.

«Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», — приводит слова пресс-секретаря Президента РФ РИА Новости.

Ранее Москалькова назвала нечестной игрой принуждение людей делать прививки под страхом ограничения их прав.

Песков обратил внимание на то, что дискриминация наступит в любом случае, так как не ставшие вакцинироваться граждане без антител окажутся в менее выгодном положении.

«Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку», — подчеркнул пресс-секретарь.

В России продолжается кампания по массовой вакцинации жителей страны от коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться от Covid-19.