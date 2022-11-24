В Кремле отреагировали на призыв Макрона наказать Россию за удары по Украине

Россия готова воспринимать осуждающие заявления в связи с ударами по энергетической инфраструктуре Украины, если такие же слова будут поступать в адрес Киева, который ведет обстрел Донбасса с 2014 года, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни одного осуждения (в адрес Украины) от руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, что в Кремле думают о подобных заявлениях (цитата по РИА Новости).

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в своем аккаунте Twitter заявил, что Россия не должна остаться безнаказанной за систематические ракетные удары по критическим объектам украинской инфраструктуры.