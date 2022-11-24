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Ру Тат
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Политика
24 ноября 2022  14:59

В Кремле отреагировали на призыв Макрона наказать Россию за удары по Украине

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Россия готова воспринимать осуждающие заявления в связи с ударами по энергетической инфраструктуре Украины, если такие же слова будут поступать в адрес Киева, который ведет обстрел Донбасса с 2014 года, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

«Ни одного осуждения (в адрес Украины) от руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, что в Кремле думают о подобных заявлениях (цитата по РИА Новости).

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон в своем аккаунте Twitter заявил,  что Россия не должна остаться безнаказанной за систематические ракетные удары по критическим объектам украинской инфраструктуры. 

 

 

 

 

#спецоперация на Украине #Дмитрий Песков #политика
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