Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не хотят публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года. Он лишь добавил, что процесс прекратил ранее Киев по команде Лондона.

«В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», - цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, ранее проект данного мирного договора опубликовали в газете The Wall Street Journal. В апреле 2022-го этот документ так и не подписали, хотя почти согласовали. Как утверждает зарубежное издание, там было одно условие: Россия продолжает контролировать Крым, а насчет «судьбы» ЛНР, ДНР должны будут договориться при личной встрече Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский.

«Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны», - добавил представитель Кремля.