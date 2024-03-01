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Песков ответил на просьбу опубликовать текст мирного соглашения РФ и Украины 2022 года
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не хотят публиковать проект текста мирного соглашения РФ и Украины 2022 года. Он лишь добавил, что процесс прекратил ранее Киев по команде Лондона.
«В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», - цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, ранее проект данного мирного договора опубликовали в газете The Wall Street Journal. В апреле 2022-го этот документ так и не подписали, хотя почти согласовали. Как утверждает зарубежное издание, там было одно условие: Россия продолжает контролировать Крым, а насчет «судьбы» ЛНР, ДНР должны будут договориться при личной встрече Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский.
«Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны», - добавил представитель Кремля.
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