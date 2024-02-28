Песков ответил на опасения Орбана получить общую границу с Россией

Россия не представляет опасности для тех стран, которые не относятся к ней враждебно. Об этом в беседе с журналистами сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что не хотел бы иметь общую границу с Россией, исходя из опыта советского периода.

«Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать антироссией», — цитирует пресс-секретаря Президента России РИА Новости.

По словам Пескова, опасения Орбана не имеют смысла, так как Россия сейчас нацелена только на обеспечение собственной безопасности.