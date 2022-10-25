В Кремле пока не определили представителей России на саммите G20

Пока неизвестно, кто именно будет представлять Москву на предстоящем саммите «Большой двадцатки». Решение об этом «пока не принято», заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли российскую делегацию возглавить премьер-министр РФ Михаил Мишустин, если глава государства Владимир Путин не поедет на саммит.

Напомним, саммит пройдет в ноябре на острове Бали. Ранее индонезийская сторона сообщала, что Путин согласился посетить саммит, при этом ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский. Позднее выяснилось, что Путин по-прежнему намерен принять участие в саммите «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали, но окончательное решение он примет ближе к самому мероприятию, исходя из соображений безопасности.