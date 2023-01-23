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Политика
23 января 2023  14:01

Песков ответил, готовится ли Путин к следующим президентским выборам

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Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно предстоящих выборов главы государства. У него активный график и достаточно много текущих дел, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российских ЦИК заявил, что начал подготовку к новой избирательной кампании.

«Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции... Еще пока рано, не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у Президента очень активный график и насыщенная повестка дня», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что пока работа ведется в рамках «рутинного графика» Владимира Путина.

#Дмитрий Песков #президентские выборы #Владимир Путин
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