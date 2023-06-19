Песков отреагировал на сообщения о подготовке госпереворота в Беларуси

У Москвы нет конкретных данных о планах совершить государственный переворот на территории Беларуси, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, намерены ли российские и белорусские власти противостоять такому сценарию развития событий, который якобы готовят граждане Беларуси.

«Здесь я не знаю, конкретных данных нет и мне трудно сказать о чем именно там идет речь, но очевидным остается одно, это то, что у Минска и Москвы очень много недругов и даже врагов», – цитирует Пескова Lenta.ru.

При этом пресс-секретарь Президента РФ подчеркнул, что Россия и Беларусь «исполнены решимости противостоять этим попыткам».

О планах совершить переворот Беларуси заявила The Times . По данным издания, такие намерения якобы есть у граждан, которые были вынуждены покинуть страну – теперь они хотят вернуться в республику. Чтобы свергнуть Президента Александра Лукашенко, они проходят подготовку в Польше, утверждает газета. Никаких подтверждений этой информации на данный момент нет.