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Песков отреагировал на новость о задержании девушки с радужными сережками
Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о законах, которые запрещали бы радугу в России. Таким образом он прокомментировал новость о задержании девушки с радужными сережками в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.
«Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — заметил он.
Песков отметил, что не знаком с деталями этого дела, поэтому «вряд ли сможет его как-то комментировать».
Инцидент произошел 29 января. Анастасия Ершова была задержана на пять суток за публичную демонстрацию атрибутики и символики, относящейся к движению ЛГБТ*, запрещенному на территории России.
* Признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.
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