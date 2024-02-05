Песков отреагировал на новость о задержании девушки с радужными сережками

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о законах, которые запрещали бы радугу в России. Таким образом он прокомментировал новость о задержании девушки с радужными сережками в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — заметил он.

Песков отметил, что не знаком с деталями этого дела, поэтому «вряд ли сможет его как-то комментировать».

Инцидент произошел 29 января. Анастасия Ершова была задержана на пять суток за публичную демонстрацию атрибутики и символики, относящейся к движению ЛГБТ*, запрещенному на территории России.

* Признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.