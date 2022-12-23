Песков отметил существенное продвижение в демилитаризации Украины

Россия серьезно продвинулась в достижении одной из целей СВО — демилитаризации Украины. Об этом в беседе с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — отметил он, отвечая на вопрос.

Напомним: накануне Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремительно движется к «обнулению» украинского ВПК, если уже не достигла этого.

Демилитаризация и денацификация Украины, защита населения, подвергшегося агрессии со стороны киевских властей, – главные задачи, поставленные Президентом при объявлении спецоперации в феврале 2022 года.