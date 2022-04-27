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Ру Тат
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Официальная хроника
27 апреля 2022  13:15

Песков: В Кремле не обсуждают перенос выборов губернаторов

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Об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в Кремле не говорят, сообщила РИА Новости в пресс-служба  Кремля.

«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», – сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что прямые выборы губернаторов в единый день голосования, назначенного на 11 сентябре 2022 года могут быть отменены или перенесены из-за проведения спецоперации на Украине. Также информированные источники рассказали журналистам о том, что вопрос о выборах будет задан Президенту РФ Владимиру Путину на совете законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля.

Избирательная кампания запланирована в 14 регионах РФ: во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областях, а также в Республике Бурятия, Карелия, Марий Эл и Удмуртской республике.

Процедура непрямых выборов также существовала в России в 2005-2011 годах. В настоящее время она применяется только в пяти республиках Северного Кавказа, в трех автономных округах и в Крыму.

 

 

#Кремль #выборы #спецоперация на Украине
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