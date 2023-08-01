Кремль: Расширение БРИКС будет обсуждаться на саммите в Казани в 2024 году

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Тема расширения БРИКС находится «высоко в повестке дня», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что этот вопрос обязательно будет обсуждаться на саммите организации, который пройдет в столице Татарстана в следующем году.

«Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. В рамках БРИКС существуют нюансы среди членов в теме расширения. И все эти нюансы будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он отметил, что проявление интереса к организации все большим количеством стран свидетельствует о потенциале объединения и ее растущем авторитете.

Напомним, в апреле Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году. Мероприятия председательства пройдут в 15 городах России. Центральным станет саммит глав государств «пятерки» в столице Татарстана. Основной площадкой определен международный выставочный центр «Казань Экспо».

В июне Песошин подтвердил готовность Казани к проведению саммита БРИКС на соответствующем уровне.