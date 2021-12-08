Песков отметил, что диалог Путина и Байдена был конструктивным

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена были конструктивными, но хотелось бы большей результативности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Оно (общение — прим. Т-и) конструктивное, но, конечно, с точки зрения результативности хотелось бы большего», — сказал Песков.

Представитель Кремля констатировал, что судить о перспективах потепления в отношениях РФ и США пока рано.

По словам Пескова, лидеры государств решили, что назначат своих доверенных представителей, которые оперативно вступят в переговоры по «красным линиям».

Он подчеркнул, что изменения в отношениях двух стран зависят от того, как эти представители будут вести переговоры, добавив, что по результатам проведенной ими работы президенты пообщаются еще раз.

Накануне, 7 декабря, Путин и Байден пообщались по защищенной видеосвязи. Онлайн-саммит продлился два часа.