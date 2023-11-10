Песков: Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о помиловании заключенных после их участия в спецоперации, пишет ТАСС.

Напомним, вопрос Пескову задали в связи с новостью в СМИ о помиловании Владислава Канюса, которого осудили за убийство студентки, 23-летней Веры Пехтелевой, в Кузбассе в 2020 году.

Песков подчеркнул, что добиться помилования заключенный может двумя способами. Первый – по решению специальных комиссий. И второй – «искупить кровью свою вину на поле боя». При этом помилования после участия в СВО имеют право получить и осужденные по тяжким статьям, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.