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Песков: Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью. Так представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о помиловании заключенных после их участия в спецоперации, пишет ТАСС.
Напомним, вопрос Пескову задали в связи с новостью в СМИ о помиловании Владислава Канюса, которого осудили за убийство студентки, 23-летней Веры Пехтелевой, в Кузбассе в 2020 году.
Песков подчеркнул, что добиться помилования заключенный может двумя способами. Первый – по решению специальных комиссий. И второй – «искупить кровью свою вину на поле боя». При этом помилования после участия в СВО имеют право получить и осужденные по тяжким статьям, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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