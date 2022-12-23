Песков опроверг сообщения о том, что Путин получает искаженную информацию о спецоперации

Заявления средств массовой информации о том, что Президент Владимир Путин якобы получает «искаженную» информацию по специальной операции, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», – приводит газета Wall Street Journal слова Пескова.

По данным издания, он также добавил, что планирование вокруг специальной операции является секретной информацией.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники написала, что Путин каждое утро якобы получает письменный брифинг о военной спецоперации, информация в котором тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи. Источники издания утверждали, что сообщения о ситуации на фронте предоставляются устаревшими, а отчеты якобы «редактирует» ФСБ для экспертов Совбеза, которые позже передают их секретарю Совбеза.