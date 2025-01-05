Песков опроверг сообщения о подготовке встречи Путина с Шольцем и Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом.

Ранее с соответствующими заявлениями выступил депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер. По его словам, Шольц может прибыть в РФ до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина запланирована на март.

«В настоящий момент таких планов нет», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

В ноябре прошлого года в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Инаугурация избранного главы американского государства состоится 20 января.

Шольц занимает пост федерального канцлера ФРГ с декабря 2021 года.