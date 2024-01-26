Песков опроверг сообщения, что Россия изменила свою позицию по вступлению Украины в НАТО

Сообщение Bloomberg о том, что Россия якобы готова отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО, совершенно не соответствует действительности. Об этом сказал пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее американское агентство заявило, что Москва якобы зондирует возможность проведения переговоров с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса. Источник агентства утверждал, что Россия могла бы рассмотреть вопрос снятия ее требований об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс и ее нейтральном статусе.

Президент Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции 14 декабря 2023 года заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.