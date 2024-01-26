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Песков опроверг сообщения, что Россия изменила свою позицию по вступлению Украины в НАТО
Сообщение Bloomberg о том, что Россия якобы готова отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО, совершенно не соответствует действительности. Об этом сказал пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.
Ранее американское агентство заявило, что Москва якобы зондирует возможность проведения переговоров с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса. Источник агентства утверждал, что Россия могла бы рассмотреть вопрос снятия ее требований об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс и ее нейтральном статусе.
Президент Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции 14 декабря 2023 года заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.
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