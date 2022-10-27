Песков: Путин не передавал Зеленскому специального послания через лидера Гвинеи-Бисау

Президент РФ Владимир Путин не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому особого послания о возможном диалоге двух стран через Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Путин информировал своего коллегу о том, как велись в марте переговоры, как работали команды переговорщиков — российская и украинская. Рассказал о том, что фактически был готов текст, очень сложный баланс был достигнут, и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров, декларировала свое нежелание продолжать переговоры», — раскрыл свое понимание обстоятельств разговора пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в дальнейшем нежелание Киева вести диалог переросло в украинский закон о запрете переговоров с главой российского государства. Он обратил внимание на то, что Эмбало во время беседы с Путиным выразил намерение донести позицию Президента РФ до властей Украины.

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