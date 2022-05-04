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Официальная хроника
4 мая 2022  14:48

Песков назвал «чушью» слухи о возможной мобилизации в России 9 мая

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» сообщения об объявлении мобилизации в России 9 мая и призвал не верить западным слухам. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Это неправда, это чушь», — сказал представитель московского Кремля.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что Президент РФ Владимир Путин якобы собирается объявить всеобщую мобилизацию в День Победы. Позже аналогичные сведения  распространили зарубежные СМИ. 

#спецоперация на Украине #Дмитрий Песков
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