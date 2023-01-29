Песков: Доступ к статистике по экономике России ограничили из-за гибридной войны

Ограничение доступа к статистическим показателям экономики России связано с гибридной войной, которую ведут против страны. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные», – сказал представитель Кремля в комментарии газете Financial Times.

Песков пояснил, что каждый, кому нужно знать и кто является частью процесса разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных.

Он также подчеркнул, что Президент Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших должностных лиц.

«Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны, – сказал Песков. – У него есть вся информация, он проводит заседания экономического кабинета практически каждую неделю».