Песков оценил возможность Эстонии перекрыть для России Финский залив

Россия ожидает, что судоходство в Финском заливе, как и положено, будет обеспечиваться международным морским правом. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность закрытия Эстонией прилежащей морской зоны для российских кораблей, сообщает РИА Новости.

«Есть все-таки международное морское право, и нужно исходить из этого. Свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. Мы исходим из того, что так и будет дальше», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Сейчас власти Эстонии прорабатывают вопрос о расширении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии морской территории страны. Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и обеспечивать безопасность и охрану окружающей среды, а также защищать находящиеся в море объекты, которые представляют археологическую и историческую ценность.