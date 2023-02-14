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Политика
14 февраля 2023  13:24

Песков оценил влияние наемников на конфликт на Украине

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Участие на стороне Украины иностранных наемников ни для кого не секрет. Российские военные часто слышат иностранную речь со стороны тех, кто воюет на противоположной стороне. Однако это никак не повлияет на ход событий, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы меня спрашиваете вопросы, связанные непосредственно с нюансами проведения специальной военной операции, лучше их адресовать Министерству обороны, — заметил он. — То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников, — это не секрет. Это не событие последних дней, это уже давно происходит». 

Однако, подчеркнул Песков, иностранные наемники никак не повлияют на ход СВО, лишь затянут конфликт и страдания украинского народа.

#Дмитрий Песков #спецоперация #наемники
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