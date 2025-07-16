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Политика 16 июля 2025 12:12

Песков оценил решение Германии не передавать Украине ракеты Taurus

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Отказ Германии от поставок Украине ракет Taurus вселяет надежду на то, что в Европе сохраняется рациональный подход. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил, что Президент США Дональд Трамп ранее заявлял об отсутствии планов по передаче дальнобойных вооружений Украине. Что касается позиции европейских стран, то, по словам Пескова, в Германии звучат противоречивые высказывания, однако текущий отказ от поставок Taurus воспринимается в Москве как положительный сигнал.

#ракеты #германия #Дмитрий Песков
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