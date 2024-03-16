Песков оценил потери украинских диверсантов в 550 человек

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую и Курскую области отражены, их безвозвратные потери составили 550 человек. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Президент РФ Владимир] Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены», — поделился своим пониманием ситуации Песков.

По сведениям, имеющимся у представителя Кремля, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек (неясно, идет ли речь об убитых или об убитых вместе с тяжелоранеными — прим. Т-и)».

Пресс-секретарь Президента РФ признал, что ночью диверсанты предприняли «еще несколько попыток вторжения», но подчеркнул, что «все они были сорваны». «Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы», — уточнил он.

О том, что для нападения на российское приграничье украинская сторона задействовала более 2,5 тыс. солдат и 35 танков, накануне сообщил сам Путин. «Ни на одном из направлений противник успеха не имел — везде отброшен и отошел, а точнее, сбежал с большими потерями. Среди личного состава — около 60%, по бронетехнике — свыше 50%», — оценил потери ВСУ Президент РФ.

Upd. (23.06): О попытке украинских ДРГ прорваться на территорию Белгородской и Курской областей России Министерство обороны РФ сообщает начиная с 12 марта. Так, военное ведомство отчиталось, что 14-го числа украинский десант с двух вертолетов высадился около приграничного села Козинка, но был остановлен и оттеснен.