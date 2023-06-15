Песков оценил «планы» Шольца и Макрона поговорить с Путиным

Говоря о планах телефонных разговоров с Президентом России Владимиром Путиным, Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц имеют в виду теоретическое намерение. Никаких новостей о возможных переговорах нет, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон — они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении», — объяснил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков добавил, что лидеры государств должны общаться друг с другом в любой, даже самой сложной ситуации. «Может быть даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать нашу позицию», — заметил он.