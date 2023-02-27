Песков оценил перспективу проведения переговоров с Киевом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время российско-украинские переговоры не возобновятся. При этом, по его словам, Россия близка к достижению своих целей, поставленных в начале проведения специальной военной операции. Так он прокомментировал призыв Китая, который в своем мирном плане по Украине особенно выделил необходимость возобновления переговоров.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, комментируя сам план по урегулированию украинского конфликта, Песков отметил, что документ будут в Кремле тщательно изучать. План на минувшей неделе был опубликован на сайте МИД КНР, он содержит 12 пунктов, которые, по мнению китайской стороны, необходимо выполнить для урегулирования конфликта.