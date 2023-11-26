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Руc Тат
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Политика 26 ноября 2023 12:17

Песков объяснил, почему в Киеве правит «режим», а не нормальное руководство

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Только режим может допускать дискриминационные заявления в адрес собственного населения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены и что русских нацменьшинств в стране нет.

Песков напомнил, что на Украине проживают миллионы русских. «Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений», — заметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину для канала «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что государственный переворот произошел на Украине несмотря на гарантии европейских государств. В итоге к власти пришел режим с откровенно националистическими, а затем и нацистскими настроениями, опасными как для России, так и части населения самой Украины.

#Дмитрий Песков #Украина
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