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Песков объяснил, почему в Киеве правит «режим», а не нормальное руководство
Только режим может допускать дискриминационные заявления в адрес собственного населения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены и что русских нацменьшинств в стране нет.
Песков напомнил, что на Украине проживают миллионы русских. «Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений», — заметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину для канала «Россия 1».
Представитель Кремля подчеркнул, что государственный переворот произошел на Украине несмотря на гарантии европейских государств. В итоге к власти пришел режим с откровенно националистическими, а затем и нацистскими настроениями, опасными как для России, так и части населения самой Украины.
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