Песков объяснил, почему Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника

Президент России Владимир Путин не может присваивать звания в армии другой страны, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Потому что Владимир Путин является Президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является Президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разных страны, и Президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лукашенко рассказал о своей службе в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет свое звание полковника.