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Официальная хроника
7 февраля 2022  14:00

Песков объяснил, почему Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника

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Президент России Владимир Путин не может присваивать звания в армии другой страны, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Потому что Владимир Путин является Президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является Президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разных страны, и Президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лукашенко рассказал о своей службе в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждет свое звание полковника.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #Дмитрий Песков
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