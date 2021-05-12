Песков объяснил, почему Путин и Мишустин назвали разное число привитых от Covid

В данных о числе привитых от коронавируса, приведенных Президентом РФ Владимиром Путиным и Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, нет ошибки. Расхождение в цифрах связано с тем, что число получивших вакцину растет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Выступая в Госдуме, Мишустин заявил, что вакцинацию от Covid-19 в России прошли более 24 млн человек. Ранее Путин рассказал о более 21 млн привитых россиян.

«Все данные, собственно, идут из штаба. Штаб, как вы знаете, правительственный. Это не означает каких-то противоречий, вы знаете, что динамика все-таки возрастает, количество вакцинированных увеличивается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее сознательность наших граждан растет. Поэтому цифры, которые приводились Президентом, верны, и цифры Мишустина тоже верны, потому что увеличивается количество людей вакцинированных», — отметил Песков.

По его словам, с учетом большой площади России невозможно получать сведения «онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать».

«Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет», — объяснил пресс-секретарь Президента РФ.