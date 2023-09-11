Песков объяснил, почему повысят призывной возраст в России

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Повышение планки призывного возраста в России связано с рекомендациями Минобороны и мнениями экспертов ведомства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это Министерство обороны, — заметил он в интервью РБК. — И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями».

Напомним, что указ об изменении призывного возраста в августе подписал Президент России Владимир Путин. Согласно документу, верхняя планка была повышена на три года — с 27 до 30 лет. Изменения вступят в силу с начала 2024 года.