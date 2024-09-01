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Политика 1 сентября 2024 12:54

Песков объяснил, когда Россия ответит на атаки на приграничные регионы

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Россия уже дает ответ на атаки ВСУ на ее приграничные регионы. Это не разовое событие, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он (ответ – прим. Т-и) уже происходит: вы видите решительные действия наших Вооруженных сил», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

В дальнейшем, добавил Песков, эти действия обязательно будут продолжены.

#Дмитрий Песков #Украина
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