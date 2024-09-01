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Песков объяснил, когда Россия ответит на атаки на приграничные регионы
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Россия уже дает ответ на атаки ВСУ на ее приграничные регионы. Это не разовое событие, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он (ответ – прим. Т-и) уже происходит: вы видите решительные действия наших Вооруженных сил», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
В дальнейшем, добавил Песков, эти действия обязательно будут продолжены.
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