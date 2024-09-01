Песков объяснил, когда Россия ответит на атаки на приграничные регионы

Россия уже дает ответ на атаки ВСУ на ее приграничные регионы. Это не разовое событие, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он (ответ – прим. Т-и) уже происходит: вы видите решительные действия наших Вооруженных сил», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

В дальнейшем, добавил Песков, эти действия обязательно будут продолжены.