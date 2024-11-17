Песков объяснил, когда ожидать разговор Путина и Трампа

Подготовки к телефонному разговору президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа пока не ведется. Однако можно ожидать, что в будущем такие контакты состояться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«При необходимости это все оперативно очень может быть организовано. Поэтому здесь проблем-то нет. И я думаю, как только эта необходимость возникнет и они совпадут с двух сторон в понимании необходимости такого общения, оно состоится», — ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему Трамп, вопреки собственным предвыборным заявлениям, так и не позвонил российскому коллеге.

Комментируя сообщения в СМИ о якобы уже произошедшей беседе лидеров, Песков назвал ситуацию газетной уткой и «загадочной историей». Такое могло произойти, предположил он, из-за неопытности или неосведомленности источника с американской стороны.